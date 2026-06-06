Слуцкий пожаловался на неудачную пересадку волос и плохой результат

Тренер Леонид Слуцкий заявил, что остался разочарован результатом пересадки волос, которую несколько лет назад сделал у рекомендованного специалиста в Турции. По словам тренера, врач не оправдал его ожиданий, а повторно проходить процедуру он отказался.
Слуцкий рассказал, что решился на операцию во время сборов в Анталье. Вместе с ним пересадку волос сделал его помощник и бывший футболист Олег Веретенников. Процедура длилась около шести часов, однако итогом оба остались недовольны.
— У меня сильный внутренний тормоз возник, потому что это было плохо в комплексе. Больно на операции, больно при восстановлении. И при этом плохой результат — это самое главное, — признался тренер.
По словам Слуцкого, на вмешательство он решился из-за переживаний по поводу внешности. Особенно его смущала лысина на затылке, которую он регулярно видел на записях футбольных матчей. Несмотря на предложение врача провести повторную процедуру, тренер отказался.
Ранее юрист Андрей Капустин, известный во Владивостоке специалист по гражданским делам и член приморского отделения Ассоциации юристов России, умер в возрасте 32 лет во время операции по пересадке волос.