За сутки в Ростовской области произошло 13 аварий

По данным регионального ГУ МЧС, 5 июня в Ростовской области сотрудники экстренных служб работали в напряжённом режиме.
За минувшие сутки спасатели были привлечены к тушению пяти техногенных пожаров. Кроме того, на трассах региона зафиксировано 13 дорожно‑транспортных происшествий.
В ликвидации последствий происшествий участвовали 124 сотрудника экстренных служб, была задействована 31 единица спецтехники.
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