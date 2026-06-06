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За сутки в Ростовской области произошло 13 аварий

Также на трассах Дона произошло 13 ДТП.

По данным регионального ГУ МЧС, 5 июня в Ростовской области сотрудники экстренных служб работали в напряжённом режиме.

За минувшие сутки спасатели были привлечены к тушению пяти техногенных пожаров. Кроме того, на трассах региона зафиксировано 13 дорожно‑транспортных происшествий.

В ликвидации последствий происшествий участвовали 124 сотрудника экстренных служб, была задействована 31 единица спецтехники.

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