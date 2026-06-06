Матч Россия — Буркина-Фасо в Волгограде посетили 41 058 болельщиков

Прошедшая игра подтвердила высокий уровень организации крупных мероприятий в регионе. Нынешний показатель посещаемости вошел в число исторических максимумов спортивного объекта. Напомним, что в 2025 году на товарищеской встрече сборных России и Ирана присутствовали 42 387 зрителей, что превзошло даже лучшие результаты чемпионата мира 2018 года, когда матч Польши и Японии собрал 41 189 человек. Для местных жителей и гостей города яркое футбольное событие стало ключевым стартом летнего сезона.