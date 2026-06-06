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Матч Россия — Буркина-Фасо в Волгограде посетили 41 058 болельщиков

Жители и гости региона стали свидетелями триумфа сборной России в международном поединке.

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В областном центре 5 июня состоялся масштабный спортивный праздник с участием команд России и Буркина-Фасо. На трибунах собрались 41 058 болельщиков, прибывших поддержать игроков из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Астрахани, Саратова и Воронежа. Фанаты активно запускали «волну» и скандировали патриотические лозунги.

Наша сборная одержала уверенную победу со счетом 3:0, укрепив статус города на Волге как счастливой локации: за всю историю национальная команда провела здесь 6 победных матчей из 6 возможных.

Прошедшая игра подтвердила высокий уровень организации крупных мероприятий в регионе. Нынешний показатель посещаемости вошел в число исторических максимумов спортивного объекта. Напомним, что в 2025 году на товарищеской встрече сборных России и Ирана присутствовали 42 387 зрителей, что превзошло даже лучшие результаты чемпионата мира 2018 года, когда матч Польши и Японии собрал 41 189 человек. Для местных жителей и гостей города яркое футбольное событие стало ключевым стартом летнего сезона.

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