Только пуля казака во дворе догонит

Следствие выдвинуло сразу несколько версий о мотивах убийства атамана. По одной из них, преступление может быть связано с борьбой за лидерство в казачьих кругах. В случае утверждения на пост атамана, Геннадий Недвигин мог получить контроль не только над войском, но и над предприятиями, созданными под эгидой войска. Речь о фермерских хозяйствах, которые помимо прочего занимались снабжением армейских частей.