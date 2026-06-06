Банк Англии убрал с купюр Черчилля и Остин из-за «спорности» и «элитарности»

Кроме того, в отчёте указано, что важные для британской истории фигуры являются спорными, а изображение исторических деятелей — это отсталое видение страны. Критике подверглись не только конкретные персоналии, но и архитектурные достопримечательности, а также природные объекты. Исследование показало, что в постройках и памятниках эпохи королевы Виктории или короля Георга V можно усмотреть связь с колониализмом и рабством. Белые скалы Дувра, считающиеся одним из символов Британии, по мнению авторов доклада, могут восприниматься как политическое заявление из-за ассоциации с государственными границами.