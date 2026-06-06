Сотка для ученых: как прошла экспедиция по реке в Архангельской области

«Мы столкнулись с неожиданным явлением: в пещерах много воды, таяние льда и снег влияют на их состояние. Мы впервые сталкиваемся с таким в это время года. Некоторые полости из-за оползней и обвалов оказались закрытыми, некоторые благодаря движению пород, наоборот, удалось открыть. Речь не идет о том, что мы можем потерять в ближайшие десятилетия эти уникальные объекты, но постоянный мониторинг их состояния необходим», — сказал Иван Вяххи.