Сотка для ученых: как прошла экспедиция по реке в Архангельской области

Через Пинежский заповедник, который входит в нацпарк «Русская Арктика», проходит одна из самых красивых рек Архангельской области — Сотка. В мае сюда отправилась экспедиция «Север — территория открытий». В ее составе были ученые из ведущих научно-исследовательских институтов (НИИ). За три дня участники безмоторного сплава прошли 40 км и собрали данные для масштабного исследования флоры и фауны.
Рассказываем, какие открытия совершили участники поездки, которую провели в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».
Подземный мир леса.
Пинежский заповедник — одна из самых пещерных территорий европейской части России. Он занимает более 51 тыс. га и расположен на Беломорско-Кулойском плато в Пинежском районе Архангельской области.
Заповедную зону создали для охраны уникальных растений, переживших ледниковый период, и карстового ландшафта — провалов и пещер. Кстати, последних здесь около 140, а их общая протяженность — свыше 50 км. Глубокие колодцы, обширные гроты, шахты, запутанные галереи и лабиринты образуются в результате работы подземных источников.
Извилистое русло реки Сотки тянется на 350 км, из них более 30 км — по заповедной земле. Высота бортов каньонов, сложенных гипсовыми отложениями, достигает 50 и даже 70 м. А еще в этом месте нерестятся семга, сиг, хариус, обитают щука, окунь и другие виды рыб.
Однако масштабных комплексных исследований этой местности не проводили с конца 1990-х годов. Нынешняя экспедиция — первый шаг к созданию системы мониторинга, которая покажет, как климат и человек меняют уникальную природу Поморья.
Северный «Гранд-Каньон».
Первое, что удивляет в этом месте, — нетипичный для региона ландшафт. Один из участников научного выезда, путешественник Дмитрий Барабанов признается: вместо привычных болот и равнин он увидел рельеф, больше похожий на горный, — и это всего в нескольких часах езды от крупных городов.
«Ощущение, что я нахожусь не в Архангельской области. Ты идешь почти по нетронутым землям. Не так много таких территорий», — поделился он своими впечатлениями.
К экспедиции присоединился также космонавт Иван Вагнер, который уже больше 20 лет в свободное время занимается сплавами. Пройдя маршрут на своем каяке, он оценил виды заповедника на 9 из 10.
«Я уверен, что это место могло бы стать притягательным для многих. Самое интересное — это каньон. Можно сказать “Пинежский Гранд-Каньон”. Напоминает Кольский полуостров, но здесь карст, это удивительно. Столько пещер — сюда можно приезжать на месяц и на каждом повороте смотреть, что есть. Очень красиво», — сказал он.
Иван Вагнер отметил, что спокойное течение Сотки подходит для начинающих водников. По его словам, этот сплав несложный, но оттого не менее интересный: речка доступна обычному человеку, при этом на маршруте есть каменистые перекаты, быстрое течение и потрясающие виды.
Экологический портрет реки.
Предметом изучения стала и сама Сотка. Так, в ходе поездки на 10 точках маршрута специалисты взяли и отправили в лабораторию пробы воды, донных отложений, почв и растительности.
Сплав по Сотке подходит начинающим водникам, поскольку у реки спокойное течение.
«Мы знаем, что у нас идет глобальное изменение климата. С его учетом в Арктике и арктических приполярных широтах это будет проявляться наиболее ярко, так как приведет к трансформации местной биоты. Мы будем проводить комплексные исследования — паразитологи, ботаники, зоологи беспозвоночных, ихтиологи, — попытаемся охватить целый спектр», — рассказал старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Юрий Удоденко.
Уже в середине июля в заповедник прибудет целая команда с целью научного мониторинга биоразнообразия реки Сотки и расположенных рядом озер.
«Мы планируем сделать анализ воды на содержание ионов, на микроэлементы, посмотрим мхи и лишайники. В целом это позволит составить экологический портрет реки с учетом ее уникальности. Возможно, будут выявлены превышения каких-то веществ, поскольку природные процессы отличаются от большинства территорий вокруг», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории гидрологии Института географии РАН Мария Сидорова.
Пещерные открытия.
В ходе трехдневного сплава ученые впервые нанесли на карты пещеры, возраст которых может превышать десятки тысяч лет. Некоторые были долгое время завалены. Теперь исследователи могут провести комплексный анализ их состояния.
В частности, специалисты ФИЦ комплексного изучения Арктики измерили объем активности и поток радона в пещерах. Это исследование поможет понять, как формируется этот радиоактивный газ в естественной среде.
«На долю радона приходится более 50% среднегодовой дозы облучения человека. Его концентрация контролируется везде, поэтому для строительства и водоснабжения важно понять, какие конкретно типы пород сколько продуцируют газа», — рассказал заведующий радиологической лабораторией Федерального центра изучения Арктики Евгений Яковлев, отметив, что первые замеры не выявили превышения концентрации вещества в пещерах.
Участники экспедиции нанесли на карты пещеры, возраст которых может превышать десятки тысяч лет.
По словам спелеолога, старшего научного сотрудника Института геоэкологии РАН Ивана Вяххи, уже первые посещения пещер дали понять, как на них отражается потепление климата.
«Мы столкнулись с неожиданным явлением: в пещерах много воды, таяние льда и снег влияют на их состояние. Мы впервые сталкиваемся с таким в это время года. Некоторые полости из-за оползней и обвалов оказались закрытыми, некоторые благодаря движению пород, наоборот, удалось открыть. Речь не идет о том, что мы можем потерять в ближайшие десятилетия эти уникальные объекты, но постоянный мониторинг их состояния необходим», — сказал Иван Вяххи.
Продолжение следует.
Экспедиция по реке Сотке стала ярким научным событием, привлекшим внимание к уникальным природным богатствам Архангельской области. По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова, ученые планируют продолжить исследования.
«Комплексные экспедиции национальный парк организует с 2011 года в Арктике, теперь и в Пинежском заповеднике. Это был очень интересный опыт — фактически разведка площадок для будущего мониторинга. Весь наш опыт работы в суровых условиях высокоширотной Арктики здесь, в Пинежском заповеднике, безусловно пригодится», — заявил он.
С заботой о природе.
Красота заповедных мест привлекает, однако здешняя экосистема требует особого отношения — любое вмешательство человека может привести к непоправимым последствиям. Поэтому пока заповедник открыт только для научных работ.
Однако вокруг него проходит охранный участок — буфер шириной до 4 км, доступный для путешественников. Экскурсии по природным достопримечательностям организуют сотрудники заповедника и культурно-ландшафтного парка «Голубино». Походы небольших групп часто совмещают с экологическими акциями.
«Приятно, что можно посетить такие красивые и уникальные места, но мы не должны забывать о том, что нужно беречь их первозданность. Если мы начнем возить сюда туристов автобусами, территория быстро изменится. Я на протяжении шести лет провожу сплавы, связанные с уборкой мусора на природе. Мы за ответственные и осознанные путешествия, чтобы не навредить», — отметил руководитель проекта «Чистый Север — чистая страна» Альберт Бибин.
Напоминаем, что развитие экологического туризма и охрана заповедных территорий — важные задачи национального проекта «Экологическое благополучие». По нацпроекту для гостей национальных парков и заказников создают визит-центры, благоустраивают зеленые маршруты. Благодаря этим инициативам посетить уникальные природные достопримечательности без ущерба ландшафту, флоре и фауне может все больше людей.
Авторы: Василина Борко, Полина Серова.