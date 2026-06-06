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Роспотребнадзор назвал радон основным источником радиации на Дону

Об этом сообщается в докладе регионального управления ведомства.

Согласно докладу регионального управления Роспотребнадзора, в 2025 году в Ростовской области не было зафиксировано ни одной радиационной аварии или потери источников излучения.

Радиационная обстановка в регионе оценивается как удовлетворительная. В ходе проверок не выявлено превышений допустимых доз облучения персонала промышленных предприятий.

Среднегодовая доза облучения на одного жителя Дона составляет 4,4 миллизиверта, причём основная часть нагрузки обусловлена природными факторами — радоном и космическим излучением. Показатели радиационного фона на постах мониторинга остаются в пределах нормы.

Контроль за ситуацией осуществляется круглосуточно с помощью 15 пунктов контроля, включая мониторинг территории вокруг атомной электростанции. В областном реестре на текущий момент числится 21 человек, чьи заболевания связаны с радиационными катастрофами прошлых лет.