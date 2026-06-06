Хабаровчанам предлагают создавать медиапроекты о промышленности

В рамках «ТопБЛОГа» доступны и другие треки. «Медиакампус» — это онлайн обучение с видеоуроками, а «Медиареактор» (совместно с «Росатомом») готовит медиалидеров для освещения науки и технологий. Финал шестого сезона состоится в октябре в «Сенеже», где выберут победителей 2026 года.