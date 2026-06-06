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Хабаровчанам предлагают создавать медиапроекты о промышленности

Хабаровских журналистов, блогеров и PR специалистов приглашают в «Министерство контента».

Источник: Комсомольская правда

Хабаровских журналистов, блогеров и PR специалистов приглашают в «Министерство контента» — трек проекта «ТопБЛОГ». Инициатива реализуется в рамках нацпроекта при поддержке Минпромторга РФ и других федеральных ведомств, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Участники трека будут создавать медиапроекты для популяризации промышленности и повышения престижа рабочих и инженерных профессий. По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, проект помогает рассказывать о технологических процессах и развитии производства на доступном языке.

Подать заявку можно до 16 июня. Отбор включает предоставление портфолио и тестирование.

В рамках «ТопБЛОГа» доступны и другие треки. «Медиакампус» — это онлайн обучение с видеоуроками, а «Медиареактор» (совместно с «Росатомом») готовит медиалидеров для освещения науки и технологий. Финал шестого сезона состоится в октябре в «Сенеже», где выберут победителей 2026 года.

Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru