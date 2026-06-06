Мужчина из-за ревности поджёг женщину в Хабаровском крае

В городе Бикин Хабаровского края сотрудники ОМВД России «Бикинский» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о конфликте с сожителем.
По данным полиции, между 44-летним мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. В состоянии алкогольного опьянения он стал угрожать ей расправой, затем взял канистру с бензином, частично облил потерпевшую и, демонстрируя зажигалку, заявил о поджоге. После этого произошло воспламенение одежды.
Мужчина после случившегося попытался потушить огонь и вызвал скорую помощь. Женщина получила ожоги первой степени, ей оказана медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке и надлежащем поведении.