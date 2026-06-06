Мужчина из-за ревности поджёг женщину в Хабаровском крае

По данным полиции, между 44-летним мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. В состоянии алкогольного опьянения он стал угрожать ей расправой, затем взял канистру с бензином, частично облил потерпевшую и, демонстрируя зажигалку, заявил о поджоге. После этого произошло воспламенение одежды.