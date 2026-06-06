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Ограничения на использование воздушного пространства ввели в Нижнем Новгороде

Рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами.

Источник: Нижегородская правда

В районе аэропорта им. Чкалова в Нижнем Новгороде действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушное пространство было закрыто около 00:11 сегодня, 6 июня. Мера до сих пор действует. В связи с ограничениями нижегородский аэропорт принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Судя по расписанию в онлайн-табло аэропорта, были отменены три рейса — в Белград, Анталью и Москву. Также задержали два рейса в Санкт-Петербург, самолеты в Сочи и Анталью.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородский аэропорт может следующим запустить посадку по биометрии.