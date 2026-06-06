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Педагог из Красноярского края победила на Всероссийской премии «Разговоры о важном»

В Москве объявили результаты II Всероссийской премии «Разговоры о важном». В номинации «Создавая важный разговор после занятия» главный приз достался.

В Москве объявили результаты II Всероссийской премии «Разговоры о важном». В номинации «Создавая важный разговор после занятия» главный приз достался Надежде Бордачевой — преподавателю английского языка и заместителю директора по воспитательной работе из школы № 4 Боготола. В рамках конкурса рассматривались педагогические методики, направленные на повышение разнообразия уроков, закрепление пройденного материала, а также стимулирование у детей желания размышлять и действовать. Кроме того, важной задачей было инициирование значимых бесед в семейном кругу. В 2026 году на участие было подано 1,4 тысячи заявок. Надежда Бордачева поделилась опытом реализации проекта «Школьное радио “Четвертая волна”: медиапространство для постразговора». С помощью собственной радиостудии ученики приобщаются к традиционным ценностям, таким как патриотизм, духовность и нравственность. В рамках 11 выпусков программы школьники организовали интервью с председателем совета родителей, героем СВО, сотрудником пожарной охраны и священнослужителем из храма Александра Невского. С момента запуска проекта в школе уменьшилось количество конфликтов, ученики стали проявлять больше активности на уроках, а также удалось создать благоприятную информационную атмосферу.