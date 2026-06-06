В Москве Пермское землячество наградило лауреатов Строгановской премии

Доктор географических наук, профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Сергей Пьянков стал лауреатом в номинации «За высокие достижения в науке и технике». Господин Пьянков — создатель научной школы мирового уровня «Математико-картографическое моделирование геосистем». Также под его руководством разработан первый за много лет атлас Перми.