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6 часов провела Воронежская область в зоне налета беспилотников 6 июня

Беспилотную опасность в регионе объявили незадолго до полуночи.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 6 июня вражеские беспилотники атаковали Россошанский район Воронежской области: сирены разбудили жителей незадолго до полуночи, тревогу в Россоши сняли в 0.30.

Отбой беспилотной опасности объявили в регионе в шесть утра — угроза продлилась шесть часов с небольшим. О происшествиях власти не сообщают.

Накануне ночью в Воронежской области сбили три беспилотника.

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