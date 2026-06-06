Губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка

— Сегодня сохранение и укрепление статуса русского языка, поддержка массового интереса к чтению и просветительским инициативам — важная часть единой государственной политики. От этого зависит будущее образованного, культурного и сплоченного общества. Русский язык всегда будет для нас источником мудрости и вдохновения, — подчеркнул Денис Паслер.