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Губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка

В своем обращении глава региона отметил, что русский язык — не только средство общения, но и основа национальной идентичности.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка. Обращение к жителям Среднего Урала появилось в соцсетях главы региона.

— Сегодня сохранение и укрепление статуса русского языка, поддержка массового интереса к чтению и просветительским инициативам — важная часть единой государственной политики. От этого зависит будущее образованного, культурного и сплоченного общества. Русский язык всегда будет для нас источником мудрости и вдохновения, — подчеркнул Денис Паслер.