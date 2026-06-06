В Пермь приедет министр образования Зимбабве Торерайи Мойо

Министр начального и общего образования Республики Зимбабве Торерайи Мойо посетит Пермь с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
С 8 по 14 июня ПГГПУ примет делегацию из Зимбабве, в состав которой, помимо министра, вошли учителя информатики и директор школы.
Гости познакомятся с инфраструктурой университета, посетят детский сад «Эрудит», молодёжный центр «Кристалл», школу № 55 и Передовую инженерную школу на базе ПНИПУ. Культурная программа включает театр оперы и балета и знакомство с достопримечательностями Прикамья.
Ключевая встреча делегации с руководством вуза будет посвящена дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе открытию центра обучения русскому языку в Зимбабве. Для педагогов из Зимбабве проведут курсы повышения квалификации по теме новых технологий и искусственного интеллекта в образовании.
«Наша задача — не просто провести обучение, но и показать коллегам образовательную инфраструктуру Пермского края, поделиться опытом, который они смогут адаптировать у себя», — отметил ректор ПГГПУ Константин Егоров.
Пермский педагогический университет развивает партнёрство с Зимбабве с 2024 года. За это время делегация вуза посетила республику, провела фестивали русского языка и культуры, а также организовала дистанционные курсы для двух потоков учителей из Зимбабве. В этом году обучение для пяти педагогов вновь пройдёт очно.