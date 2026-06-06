В Пермь приедет министр образования Зимбабве Торерайи Мойо

Пермский педагогический университет развивает партнёрство с Зимбабве с 2024 года. За это время делегация вуза посетила республику, провела фестивали русского языка и культуры, а также организовала дистанционные курсы для двух потоков учителей из Зимбабве. В этом году обучение для пяти педагогов вновь пройдёт очно.