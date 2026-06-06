Прокуратура Самары начала проверку ЖК «Король Лев» из-за жалоб жильцов

Согласно информации, размещенной в интернете, управляющая компания ограничила грузоподъемность лифтов для новоселов. Сначала ее снизили с 1000 килограммов до 500, а затем до 250. Кроме того, лифты отключают ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Жильцы предполагают, что это сделано, чтобы избежать поломок во время массового ремонта квартир.