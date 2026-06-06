В Хабаровске водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась на месте

В Хабаровске, в районе дома 9 на улице Калараша, водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на двух пешеходов. Водитель — мужчина 2003 года рождения — двигался задним ходом и не заметил женщин на проезжей части, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.