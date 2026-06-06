В Общественной палате предложили создать кодекс российского школьника

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил создать единый кодекс с закрепленными нормами, на основании которого детям в школе будут ставить оценки за поведение. Его слова приводит ТАСС.
«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — заявил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По его словам, важно, чтобы с кодексом были ознакомлены не только ученики, но и их родители. Это поможет всем заранее знать, какие поступки могут привести к плохим оценкам или проблемам в школе.
Ранее Министерство просвещения России объявило, что в первом классе оценки за поведение ставить не будут.
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