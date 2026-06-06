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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом

Богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя, собрание духовенства, встречи с руководством региона — такова программа начавшегося визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининград.

Богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя, собрание духовенства, встречи с руководством региона — такова программа начавшегося визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининград.

Калининград — родная для патриарха митрополия. До избрания патриархом он был митрополитом Смоленским и Калининградским и поэтому хорошо знает нужды этой митрополии и положение дел в ней. По его благословлению она была разделена, и Калининград получил свою самостоятельную митрополию.

Калининград — особенная земля для России, наш западный щит и форпост, и визит патриарха, его служба на этой земле много значат для калининградцев.

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