Патриарх Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом

Богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя, собрание духовенства, встречи с руководством региона — такова программа начавшегося визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининград.
Калининград — родная для патриарха митрополия. До избрания патриархом он был митрополитом Смоленским и Калининградским и поэтому хорошо знает нужды этой митрополии и положение дел в ней. По его благословлению она была разделена, и Калининград получил свою самостоятельную митрополию.
Калининград — особенная земля для России, наш западный щит и форпост, и визит патриарха, его служба на этой земле много значат для калининградцев.