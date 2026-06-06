Патриарх Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом

Калининград — родная для патриарха митрополия. До избрания патриархом он был митрополитом Смоленским и Калининградским и поэтому хорошо знает нужды этой митрополии и положение дел в ней. По его благословлению она была разделена, и Калининград получил свою самостоятельную митрополию.