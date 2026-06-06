Разработаны предсказывающие приближение смерти биологические часы

Новые биологические часы могут предсказать, когда человек, вероятно, умрет, ведь время тикает на протяжении всей жизни, просто никто не знает, когда оно остановится. Ученые разработали множество инструментов в своих попытках измерить биологическое старение: не только количество дней рождения у человека, но и степень износа его органов и клеток. Многие из этих инструментов называются эпигенетическими «часами», которые отслеживают химические изменения в ДНК, накапливающиеся с возрастом и при стрессе, но они не всегда надежны. Теперь исследователи разработали новые часы, основанные на активности генов, которые точно предсказывают продолжительность жизни и выявляют признаки хронических заболеваний. Это не значит, что прибор может точно сказать, сколько дней осталось до того, как человек покинет этот мир, однако исследователи обнаружили, что их недавно разработанная методика довольно хорошо помогает оценить, насколько далеко продвинулся в жизни человек или животное.