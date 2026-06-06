Три авиарейса из Нижнего Новгорода отменили 6 июня

6 июня в нижегородском аэропорту отменили три рейса, в том числе два международных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
В частности, пассажиры не смогли улететь из столицы ПФО в Белград, Анталью и Москву. С задержкой из Нижнего Новгорода отправятся самолеты в Санкт-Петербург, Сочи и Анталью.
Сейчас в авиаузле имени В. П. Чкалова действуют ограничения: полеты выполняются только по согласованию с соответствующими органами. Представители аэропорта также предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов.
Напомним, что вчера в нижегородском аэропорту также действовали ограничения.