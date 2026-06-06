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Три авиарейса из Нижнего Новгорода отменили 6 июня

Четыре самолета вылетят из столицы ПФО позже назначенного времени.

Источник: Живем в Нижнем

6 июня в нижегородском аэропорту отменили три рейса, в том числе два международных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, пассажиры не смогли улететь из столицы ПФО в Белград, Анталью и Москву. С задержкой из Нижнего Новгорода отправятся самолеты в Санкт-Петербург, Сочи и Анталью.

Сейчас в авиаузле имени В. П. Чкалова действуют ограничения: полеты выполняются только по согласованию с соответствующими органами. Представители аэропорта также предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов.

Напомним, что вчера в нижегородском аэропорту также действовали ограничения.