С улиц Кировского района Красноярска убрали 30 брошенных автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Кировском районе убрали 30 брошенных автомобилей. Большинство владельцев вывезли машины самостоятельно после уведомлений от администрации.
Всего специалисты рассмотрели 87 обращений жителей по поводу автохлама. Из них 40 автомобилей находились на придомовых территориях. Информацию по таким случаям направили в управляющие компании, полицию и другие ведомства.
После получения официальных предупреждений владельцы добровольно убрали 21 автомобиль. Еще 9 машин собственники вывезли после оформления актов на принудительную эвакуацию. Один автомобиль с улицы Транзитной, 2а пришлось отправить на спецстоянку.
Сейчас специалисты продолжают работу еще по 16 брошенным машинам.
Чаще всего автохлам выявляют в микрорайоне Первомайский — на улицах Академика Павлова, Щорса, Автомобилистов, Гастелло и Кутузова, отметили в мэрии.