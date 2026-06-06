Новак: Лондон забыл свой принцип «Россия — плохая» из-за дефицита нефти

«Знаете, есть такая фраза “беспринципные люди”. Когда у них всё хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия “плохая”, — сказал Новак в интервью студии VK Видео.