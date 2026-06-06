Пенсионерка из Енисейска перевела мошенникам 1,3 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 70-летняя жительница Енисейска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 1,3 млн рублей.
Как рассказали в полиции, на протяжении пяти дней женщине звонили неизвестные и убеждали, что ее сбережения находятся под угрозой. Злоумышленники заявили, что деньги нужно срочно «обезопасить».
Испуганная пенсионерка никому не рассказала о происходящем, так как аферисты убедили ее соблюдать «режим неразглашения». По их указанию женщина приехала в Красноярск, купила новый телефон, установила необходимые приложения и перевела все средства на счета мошенников.
По факту произошедшего следователи МО МВД России «Енисейский» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
В полиции призывают жителей региона чаще рассказывать пожилым родственникам о схемах дистанционного обмана и напоминать, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета».
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