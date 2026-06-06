Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Енисейска перевела мошенникам 1,3 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 70-летняя жительница Енисейска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 1,3 млн рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 70-летняя жительница Енисейска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 1,3 млн рублей.

Как рассказали в полиции, на протяжении пяти дней женщине звонили неизвестные и убеждали, что ее сбережения находятся под угрозой. Злоумышленники заявили, что деньги нужно срочно «обезопасить».

Испуганная пенсионерка никому не рассказала о происходящем, так как аферисты убедили ее соблюдать «режим неразглашения». По их указанию женщина приехала в Красноярск, купила новый телефон, установила необходимые приложения и перевела все средства на счета мошенников.

По факту произошедшего следователи МО МВД России «Енисейский» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции призывают жителей региона чаще рассказывать пожилым родственникам о схемах дистанционного обмана и напоминать, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета».

16+