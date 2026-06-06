Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

47-летний мужчина оплатил покупки чужой картой под Волгоградом

Инцидент произошел в Светлоярском районе.

В Волгоградской области оперативники Светлоярского района установили 47-летнего мужчину, которого подозревают в использовании найденной чужой банковской карты.

В полицию обратилась 32-летняя жительница рабочего поселка Светлый Яр. Женщина сообщила, что 4 мая 2026 года потеряла картхолдер, в котором находились деньги и банковские карты. По данным полиции, подозреваемый обнаружил находку на улице, а затем расплатился одной из карт в магазине за продукты. После этого картхолдер он выбросил. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

«Проходя по улице, обнаружил забытый кем-то картхолдер, в котором находились денежные средства и банковские карты», — такую версию событий, по данным полиции, озвучил подозреваемый.

Теперь мужчине грозит наказание.

Ранее сообщалось об условном сроке за намеренный наезд на пешехода.