47-летний мужчина оплатил покупки чужой картой под Волгоградом

В полицию обратилась 32-летняя жительница рабочего поселка Светлый Яр. Женщина сообщила, что 4 мая 2026 года потеряла картхолдер, в котором находились деньги и банковские карты. По данным полиции, подозреваемый обнаружил находку на улице, а затем расплатился одной из карт в магазине за продукты. После этого картхолдер он выбросил. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.