47-летний мужчина оплатил покупки чужой картой под Волгоградом

В Волгоградской области оперативники Светлоярского района установили 47-летнего мужчину, которого подозревают в использовании найденной чужой банковской карты.
В полицию обратилась 32-летняя жительница рабочего поселка Светлый Яр. Женщина сообщила, что 4 мая 2026 года потеряла картхолдер, в котором находились деньги и банковские карты. По данным полиции, подозреваемый обнаружил находку на улице, а затем расплатился одной из карт в магазине за продукты. После этого картхолдер он выбросил. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
«Проходя по улице, обнаружил забытый кем-то картхолдер, в котором находились денежные средства и банковские карты», — такую версию событий, по данным полиции, озвучил подозреваемый.
Теперь мужчине грозит наказание.
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