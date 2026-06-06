Названа старящая мозг быстрее всего часть тела

Расположение жировых отложений в организме напрямую связано с тем, насколько быстро стареет мозг, причём распределение жира по всему телу, а не только его общее количество, существенно и независимо влияет на структуру мозга, его функции и когнитивные способности у людей среднего и пожилого возраста. Индекс массы тела (ИМТ) долгое время служил стандартным клиническим и исследовательским показателем ожирения, но он не учитывает, где именно в организме накапливается жир, а биологически жир, накопленный в разных анатомических областях, ведет себя совершенно по-разному. Например, висцеральный жир (тот, что отложен вокруг внутренних органов) выделяет химические вещества, вызывающие воспаление, что приводит к нейродегенерации, тогда как жир на конечностях в некоторых случаях считается защитным. Несмотря на растущее признание этого факта, подавляющее большинство предыдущих исследований в области ожирения и здоровья мозга основывались исключительно на ИМТ, оставляя в значительной степени неизвестным отчетливый вклад отдельных жировых отложений в старение мозга и снижение когнитивных способностей.