Названа старящая мозг быстрее всего часть тела

Новое исследование показало, что распределение жира в организме, а не просто его общее количество, критически связано со скоростью старения мозга и когнитивными способностями. Если жир на ногах может играть защитную роль, то висцеральный жир и отложения на руках вызывают воспаление и истончение ключевых областей мозга, отвечающих за память и движение.
Расположение жировых отложений в организме напрямую связано с тем, насколько быстро стареет мозг, причём распределение жира по всему телу, а не только его общее количество, существенно и независимо влияет на структуру мозга, его функции и когнитивные способности у людей среднего и пожилого возраста. Индекс массы тела (ИМТ) долгое время служил стандартным клиническим и исследовательским показателем ожирения, но он не учитывает, где именно в организме накапливается жир, а биологически жир, накопленный в разных анатомических областях, ведет себя совершенно по-разному. Например, висцеральный жир (тот, что отложен вокруг внутренних органов) выделяет химические вещества, вызывающие воспаление, что приводит к нейродегенерации, тогда как жир на конечностях в некоторых случаях считается защитным. Несмотря на растущее признание этого факта, подавляющее большинство предыдущих исследований в области ожирения и здоровья мозга основывались исключительно на ИМТ, оставляя в значительной степени неизвестным отчетливый вклад отдельных жировых отложений в старение мозга и снижение когнитивных способностей.
Команда под руководством Анки Цю из Гонконга проанализировала данные более чем 18 тысяч участников Биобанка Великобритании со средним возрастом около 62,5 лет, из которых примерно 45 процентов составили мужчины. Жир на руках, ногах, туловище и на животе был точно измерен с помощью специализированного метода сканирования, а состояние мозга оценивалось с помощью нескольких типов магнитно-резонансной томографии, включая структурную МРТ, функциональную МРТ в состоянии покоя и диффузионно-взвешенную томографию. Респонденты также прошли ряд когнитивных тестов, охватывающих мышление, память, исполнительные функции и скорость обработки данных, а статистические методы позволили математически устранить влияние общего ИМТ, чтобы изучить уникальные эффекты каждой жировой области независимо от общего ожирения.
Результаты показали, что каждое жировое отложение было связано с различными неврологическими изменениями: жировая прослойка на руках и туловище оказалась особенно связана с истончением сенсомоторной коры, области мозга, отвечающей за движение и осязание, а жир на руках также коррелировал с уменьшением объема гиппокампа, ключевой области, отвечающей за память. Все четыре типа жира были связаны с уменьшением объемов глубоких структур мозга и с ослаблением связей между областями, участвующими в движении и координации. Висцеральный жир, который накапливается глубоко вокруг органов брюшной полости, признали особенно вредным, поскольку он оказался наиболее тесно связан с ухудшением состояния белого вещества мозга — своего рода кабелей, соединяющих различные его части, — что проявлялось в снижении плотности нервных волокон, увеличении накопления жидкости в тканях мозга и дезорганизации самих волокон.
Интересно, что жир на ногах был однозначно связан с ослаблением связей в лимбической системе мозга, которая управляет эмоциями, памятью и вознаграждением. Авторы предполагают, что это может быть связано с гормоном лептином, который в больших количествах выделяется в жировых отложениях и воздействует на области мозга, связанные с памятью. В исследовании использовалось компьютерное моделирование для расчета «возраста мозга» для нейронных сетей участников. Исследователи обнаружили, что более быстрое старение мозга, особенно сенсомоторной, лимбической систем и систем, функционирующих в режиме «по умолчанию», стало ключевым фактором, по которому регионарный жир влияет на когнитивные функции. По всем показателям способности к мышлению висцеральный жир неизменно оказывал сильнейшее негативное косвенное воздействие на когнитивные функции, и, как заявили авторы, эти результаты «подчеркивают важность учета регионального ожирения, помимо ИМТ, для характеристики его связи со старением мозга и когнитивных функций».