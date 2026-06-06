Тяжеловесы Голливуда: Названы актёры, растолстевшие ради заветных ролей

Шарлиз Терон ради серийной убийцы в «Монстре» набрала 14 кг, а через 15 лет для фильма «Талли» — уже более 20 кг, налегая на сладости и макароны с сыром по ночам, но в 43 года похудение заняло полтора года и сопровождалось депрессией, после чего она зареклась больше не мучить организм. А вот Мэттью Макконахи для роли в «Золоте» набрал более 20 кг на чизбургерах и пиве, полгода избегая спорта и даже поднимаясь на лифте на второй этаж. Вернуть форму удалось только через полгода после съёмок.