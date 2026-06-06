Игуменья Ксения Чернега — РБК: «Мы будем двигаться дальше»

Я также хотела бы отметить, что у музейной ценности два правообладателя. Это тоже гарантия. То есть, когда икона передается религиозной организации в безвозмездное пользование, право оперативного управления музея на икону сохраняется. Это тоже дополнительная гарантия. То есть музейная ценность не выбывает из ведения музея, и он, осуществляя контроль и проверочные мероприятия, несет ответственность за ее сохранность. Здесь солидарная ответственность не только церкви, но и музея.