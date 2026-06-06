«Будем вместе идти по этому пути»: в Кремле оценили перспективы развития отношений с Китаем

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Глава государства также отметил, что созданы хорошие предпосылки для развитий отношений с Китаем. Он выразил уверенность, что в скором времени стороны порадуют мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.