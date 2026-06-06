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«Будем вместе идти по этому пути»: в Кремле оценили перспективы развития отношений с Китаем

Песков: Россия надеется, что будет развивать отношения с Китаем еще столетия.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле надеются, что Российская Федерация и Китай еще долгие столетия будут развивать свои отношения. Об этом в интервью Центрального телевидения Китая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что отношения двух стран очень богатые и многопрофильные.

«Мы надеемся, что еще долгие годы, десятилетия и столетия мы будем вместе идти по этому пути», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Глава государства также отметил, что созданы хорошие предпосылки для развитий отношений с Китаем. Он выразил уверенность, что в скором времени стороны порадуют мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.

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