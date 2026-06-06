Рак аппендикса стал поражать всё больше молодых людей

Головатый провёл национальный анализ, который показал, что заболеваемость злокачественным раком аппендикса в США увеличилась на 232 процента в период с 2000 по 2016 год, и в каждом поколении наблюдался всплеск. Предупреждающие признаки, такие как боль в животе, вздутие живота и боли в области таза, можно легко спутать с другими, гораздо более распространёнными заболеваниями. По его словам, для сравнения колоректальный рак ежегодно поражает около 150 тысяч человек, тогда как рака аппендикса регистрируется всего около 3 тысяч случаев. Именно поэтому специалистам не хватает научных исследований и осведомлённости.