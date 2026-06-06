Рак аппендикса стал поражать всё больше молодых людей

Рак небольшого человеческого органа стремительно молодеет. У поколения X и миллениалов опухоли аппендикса диагностируют в три-четыре раза чаще, чем у бэби-бумеров, а за 16 лет заболеваемость выросла на 232 процента. Каждый третий пациент с раком аппендикса сегодня моложе 50 лет. Симптомы легко спутать с проблемами пищеварения, и стандартных скринингов не существует. Учёные подозревают диету, алкоголь, плохой сон, микропластик и «вечные химикаты», но точных причин не называют.
Очень редкий вид рака стремительно распространяется среди молодых поколений, и никто не знает почему. Недавние исследования, проведённые в США, показали, что у представителей поколения Х и миллениалов в три-четыре раза чаще, чем у представителей старшего поколения, диагностируется рак аппендикса. Этот орган размером с палец, свисающий с пищеварительного тракта, мало кого волнует, пока что-то не пойдёт наперекосяк.
Исторически рак аппендикса почти всегда поражал пожилых людей, но сегодня у одного из каждых трёх больных диагностируется рак в возрасте до 50 лет. эпидемиолог и молекулярный биолог Андреана Головатый отмечает, что когда они думают о значительном прогрессе, достигнутом в лечении других видов рака, они видят большой разрыв.
Головатый провёл национальный анализ, который показал, что заболеваемость злокачественным раком аппендикса в США увеличилась на 232 процента в период с 2000 по 2016 год, и в каждом поколении наблюдался всплеск. Предупреждающие признаки, такие как боль в животе, вздутие живота и боли в области таза, можно легко спутать с другими, гораздо более распространёнными заболеваниями. По его словам, для сравнения колоректальный рак ежегодно поражает около 150 тысяч человек, тогда как рака аппендикса регистрируется всего около 3 тысяч случаев. Именно поэтому специалистам не хватает научных исследований и осведомлённости.
Согласно последнему исследованию, число случаев рака аппендикса у американцев, родившихся в период с 1976 по 1984 год, утроилось по сравнению с теми, кто родился в период с 1941 по 1949 год, а у тех, кто родился между 1981 и 1989 годами, этот показатель увеличился в четыре раза.
Учёные пока не уверены, почему это так, но подозревают, что изменения в поведении, связанном со здоровьем, такие как диета и физическая активность, наследственные варианты генов и возможное воздействие окружающей среды, такое как пластиковое или химическое загрязнение, могут способствовать развитию этого заболевания. Онколог-хирург Стивен Арендт не удивлён, поскольку заболеваемость раком толстой кишки среди молодых людей растёт, и логично предположить, что те же факторы действуют и на пациентов с раком аппендикса.
Другие недавние исследования выявили всплеск заболеваемости раком у молодых людей в последние годы, и согласно исследованию 2023 года, уровень диагностирования среди лиц моложе 50 лет за три десятилетия вырос почти до 80 процентов, а международный обзор 2022 года показал, что рак желудочно-кишечного тракта был первопроходцем, причём наиболее значительный рост наблюдался при раке кишечника, аппендикса, желчных протоков и поджелудочной железы.
Хотя причины ещё предстоит установить, эксперты полагают, что диета и плохой сон могут сыграть свою роль, особенно подозрительно выглядят продукты с высокой степенью обработки и алкоголь, а так называемые «вечные химикаты», загрязняющие питьевую воду, и микропластик также связаны с развитием рака в целом.