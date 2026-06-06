В Перми на пляжах начали дежурить матросы-спасатели

Дежурства организованы в официальных местах отдыха у воды: на правом берегу Камы возле Коммунального моста; на Мотовилихинском пруду, на пляже «КамГЭС», в заливе Сылвы в поселке Новые Ляды. Также спасатели дежурят там, где привыкли загорать и купаться пермяки: на берегу Мулянки, в Верхней Курье и на Закамской набережной.