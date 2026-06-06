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В Перми на пляжах начали дежурить матросы-спасатели

Спасательные посты организованы в семи местах отдыха у воды.

Источник: Комсомольская правда

Погода пока не манит купаться, но в Перми уже начали дежурить матросы-спасатели. Они готовы в любую секунду прийти на помощь утопающим, говорят в Пермской городской службе спасения.

Дежурства организованы в официальных местах отдыха у воды: на правом берегу Камы возле Коммунального моста; на Мотовилихинском пруду, на пляже «КамГЭС», в заливе Сылвы в поселке Новые Ляды. Также спасатели дежурят там, где привыкли загорать и купаться пермяки: на берегу Мулянки, в Верхней Курье и на Закамской набережной.

Посты организованы не только на берегу — на воде будет постоянно патрулировать спасательный катер «Русбот».