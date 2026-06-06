В слове «куркума» изменили ударение

«Согласно “Большому словарю ударений”, “куркума́” — основной вариант, а “курку́ма” — только допустимая старшая норма», — сказал Пахомов, добавив, что до прошлого года словари приводили только один вариант произношения — «курку́ма», а вариант «куркума́» даже нигде не фиксировался.
Филолог пояснил, что обычно новые варианты проходят несколько этапов: сначала они помечаются как нерекомендуемые, потом как допустимые в разговорной речи, затем оба варианта становятся равноправными, и только после этого новый вариант выносится на первое место.
Ранее Life.ru писал, что орфографический словарь РАН пополнился 264 новыми словами, включая «релокант», «пюрешка», «чекап», «эмодзи» и «драконоборец». С января туда добавили 921 лексему. Среди новых слов — «капча», «медиафасад», «промпт-инженер» и другие современные понятия.
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