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В Красноярске пройдет форум «Россия — спортивная держава»

Осенью Красноярск встретит XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Источник: Комсомольская правда

С 21 по 23 октября 2026 года в Красноярске пройдет крупное международное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава». В краевом правительстве добавили, что деловое событие объединит олимпийских чемпионов, руководителей органов исполнительной власти субъектов нашей страны, спортивных федераций и экспертов.

Торжественный старт пригласительной кампании форума состоялся на стенде Министерства спорта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Участие в церемонии приняли заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта Михаил Дегтярев, губернатор Михаил Котюков, а также директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Первый форум прошел с 23 по 25 октября 2009 года в Казани. Цель мероприятия: развитие физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганда здорового образа жизни.

Ранее мы писали, что в Красноярске впервые за 31 год появился мастер спорта по дартсу — им стал Тимур Муратов, чемпион Сибири и всероссийских соревнований «Огни Енисея», а также многократный победитель региональных турниров.

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