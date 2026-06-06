НАТО готовит новый пакет помощи Украине: сколько миллиардов хотят дать киевскому режиму

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. По ее словам, даже при поступлении новых средств Киев вряд ли сможет избежать бюджетной дыры.