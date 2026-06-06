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НАТО готовит новый пакет помощи Украине: сколько миллиардов хотят дать киевскому режиму

Politico: НАТО обсуждает выделение военной помощи Украине на 70 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по финансированию военной помощи Украине в объеме около 70 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов из государств альянса.

Соответствующая инициатива будет представлена на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в следующем месяце. Как отмечают источники, предложение было выдвинуто Германией в прошлом месяце.

По данным газеты, около 30 млрд евро предполагается выделить из ранее согласованного кредита Украине на 90 млрд евро, а еще 40 млрд евро — за счет двусторонних обязательств. В альянсе хотят повысить прозрачность финансирования Киева на фоне претензий отдельных государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. По ее словам, даже при поступлении новых средств Киев вряд ли сможет избежать бюджетной дыры.

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