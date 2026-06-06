«Мы все очень устали»: Буланова объяснила, почему старается не выходить из дома

Певица рассказала, что дома у неё нет кондиционера, потому что легко простудиться. Она просто пьёт много воды и старается не выходить на улицу в самые жаркие часы, предпочитая среднюю температуру — когда тепло, но не знойно. Кроме того, хорошим способом охладиться может стать контрастный душ, добавила звезда.