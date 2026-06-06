Зависит от нюансов. Когда за проезд на мигающий могут лишить прав

Вряд ли найдется водитель, который хоть раз в своей жизни не проскакивал перекресток на мигающий сигнал светофора. Между тем кажущаяся простота ситуации с миганием обманчива: нарушение предписаний ПДД может привести водителя к штрафу и даже к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев, предупреждает эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. Но страшнее, если случится ДТП.