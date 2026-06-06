Зависит от нюансов. Когда за проезд на мигающий могут лишить прав

Вряд ли найдется водитель, который хоть раз в своей жизни не проскакивал перекресток на мигающий сигнал светофора. Между тем кажущаяся простота ситуации с миганием обманчива: нарушение предписаний ПДД может привести водителя к штрафу и даже к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев, предупреждает эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. Но страшнее, если случится ДТП.
«В соответствии с ПДД, проезд перекрестка на мигающий сигнал разрешен, но его законность зависит от цвета сигнала и конкретной ситуации», — поясняет юрист.
Вот основные правила проезда для каждого типа мигающего сигнала:
1. Зеленый мигающий сигнал.
По ПДД в этом случае движение разрешено. Мигающий сигнал предупреждает водителя, что время зеленого (разрешающего) сигнала истекает и скоро включится запрещающий. Но начинать движение при мигающем зеленом нельзя.
Если вы уже едете и не можете остановиться без экстренного торможения (п. 6.14 ПДД), вы имеете право завершить маневр. Этот момент содержит нюансы.
Экстренное торможение в п. 6.14 ПДД означает резкое нажатие на педаль тормоза «в пол», при котором максимально задействуются все тормозные механизмы для быстрой остановки транспортного средства.
Согласно этому пункту, если при включении желтого сигнала светофора или поднятии регулировщика руки вверх водитель не может остановиться перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению, ему разрешается дальнейшее движение.
Этот пункт решает логическую проблему перехода сигналов, но требует четкого внимания и хорошей реакции водителя.
Ответственность: за проезд на запрещающий (после мигающего зеленого) штраф по ст. 12.12 КоАП РФ составит 1000−5000 рублей (в зависимости от нарушения и фиксации).
2. Желтый мигающий сигнал.
По ПДД движение разрешено. В этот момент светофор переводит перекресток в статус нерегулируемого.
В этой ситуации водитель обязан руководствоваться требованиями знаков приоритета («Главная дорога», «Уступите дорогу») и правилом «помехи справа».
Штрафа за проезд на мигающий желтый нет, так как сигнал является разрешающим.
3. Завершение маневра.
Если вы въехали на перекресток на разрешающий зеленый или мигающий сигнал, вы обязаны завершить начатый маневр в намеченном направлении, даже если на выезде горит запрещающий сигнал светофора (п. 13.7 ПДД).
Если водитель едет со скоростью, при которой плавно остановиться уже физически невозможно, законно проехать перекресток на желтый сигнал позволяет именно п. 6.14 ПДД.
Что говорит суд.
Вот пример из судебной практики. Водитель Б.совершил «проскок на мигающий». В постановлении о наложении штрафа сказано, что Б. «совершил проезд на запрещающий сигнал светофора». Гражданин повернул налево под уже «покрасневшую» дополнительную секцию светофора со стрелкой. Нарушение зафиксировала камера автоматической фиксации.
Водитель-нарушитель был оштрафован на 7 500 рублей — в соответствии с ч. 3 ст. 12.12 КоАП («повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»), поскольку менее чем за год до того момента Б. уже совершил аналогичный проступок.
Он не согласился с выводами инспектора и обжаловал постановление в суд, где утверждал, что перед перекрёстком двигался с достаточно высокой скоростью и если бы он предпринял торможение, то его машина остановилась на пересечении проезжих частей двух улиц.
Поэтому, основываясь на пункте 13.7 ПДД, он и проехал перекресток. (Напомним, что этот пункт ПДД — «Водитель, въехавший на перекрёсток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка»).
Что показала запись.
Районный суд, а позднее кассационный суд рассмотрели жалобу водителя, изучив при этом и видеозапись нарушения. На ней зафиксировано, как Audi А6 водителя Б. на высокой скорости приближалась к перекрёстку в то время, когда разрешающая поворот зеленая стрелка светофора уже мигала, предупреждая о скором переключении.
В момент включения запрещающего красного сигнала вместо «зеленой стрелки» машина (цитируем текст решения суда) «…находилась перед светофорным объектом, установленным на значительном расстоянии от пересечения проезжих частей, однако, не снижая скорости, выехала на регулируемый перекрёсток в момент действия этого сигнала».
Исходя из увиденного на видеозаписи, суды пришли к выводу, что водитель Б. проигнорировал требование запрещающего сигнала, нарушил тем самым ПДД и потому был оштрафован совершенно справедливо.
Верховный суд, куда обратился Б. также изучил материалы дела и согласился с решениями нижестоящих судов: «Вопреки доводам жалобы, представленные в деле фотоматериалы, а также видеозапись момента совершения правонарушения не свидетельствуют об отсутствии в действиях Б. административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 КоАП».
В итоге штраф в размере 7 500 рублей за повторный проезд «на красный» для водителя Б. остался в силе.
От штрафа до лишения.
Резюмируем проблемы проезда на мигающий сигнал светофора:
Если зелёный сигнал светофора (будь то стрелка или основная секция) мигает, это не значит, что можно не тормозя двигаться к перекрестку. Возможно, ваш автомобиль успеет выехать на пересечение дорог до того, как разрешающий сигнал переключится на красный. А возможно и нет. Шанс получить штраф есть всегда.
Если водитель рассчитывает «проскочить», надеясь на собственную трактовку пункта ПДД о «завершении манёвра на перекрёстке», — важно понимать: если выехал на перекрёсток пока горит «зелёный» — твоё счастье. А если «красный» вспыхнул хоть прямо перед капотом авто — водитель будет считаться нарушителем и никакие обжалования не помогут избежать наказания.
И ещё важно понимать, что фиксация нарушения камерой — это штраф, а если протокол оформил экипаж ДПС, то протокол о нарушении отправят в мировой суд. А тот вместо штрафа вполне может лишить нарушителя прав на 4−6 месяцев.