Калининградская область вошла в топ‑10 регионов по рынку газомоторного топлива

Потребление природного газа в регионе увеличилось на 113% по сравнению с 2024 годом. Губернатор Алексей Беспрозванных назвал это результатом системной работы и создания современной экологичной инфраструктуры. По его словам, важнейшим стимулом стали региональные меры поддержки, в частности освобождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от уплаты транспортного налога.