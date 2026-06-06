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Калининградская область вошла в топ‑10 регионов по рынку газомоторного топлива

Калининградская область по итогам 2025 года вошла в десятку лучших регионов России по.

Источник: ИА Прибыль Ru

уровню развития рынка газомоторного топлива. Об этом 5 июня сообщили в компании «Газпром газомоторное топливо» на Петербургском международном экономическом форуме. Эксперты проанализировали показатели 77 субъектов страны.

Потребление природного газа в регионе увеличилось на 113% по сравнению с 2024 годом. Губернатор Алексей Беспрозванных назвал это результатом системной работы и создания современной экологичной инфраструктуры. По его словам, важнейшим стимулом стали региональные меры поддержки, в частности освобождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от уплаты транспортного налога.

В 2025 году в Калининграде начала работать новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Она повысила доступность метана для растущего числа потребителей, снизила нагрузку на существующую инфраструктуру и создала условия для расширения парка газомоторной техники.

Крупнейший таксомоторный оператор области перевёл на газ более 100 машин. Доля автомобилей такси на природном газе достигла 25%. Всего в регионе в 2025 году на метан переоборудовали свыше 200 автомобилей.

Ещё одним достижением стала победа АГНКС в посёлке Большое Исаково во Всероссийском конкурсе «Мега вызов». Беспрозванных также подчеркнул, что благодаря решениям президента регион обеспечен энергетической автономностью, что создаёт дополнительные гарантии устойчивости и безопасности энергоснабжения.

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