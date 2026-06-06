Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство ФТС определило места для досмотровых комплексов на границе с Польшей и Литвой

Начальник Главного управления обустройства таможенной инфраструктуры ФТС России Сергей Амельянович посетил Калининградскую областную таможню.

Источник: ИА Прибыль Ru

Цель визита — определить оптимальные места для установки инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на границе, а также провести совместную выездную рабочую встречу с представителями Минтранса России и ФГКУ «Росгранстрой».

Амельянович проверил работу на шести ключевых таможенных постах региона. Это автомобильные пункты пропуска на российско-польской границе — Багратионовск и Мамоново-2, на российско-литовской — Чернышевское, железнодорожный пункт Нестеров, а также морские порты Калининград и Балтийск.

В рабочем совещании приняли участие директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска Минтранса Михаил Кокаев, заместитель руководителя Росгранстроя Дмитрий Бойков, первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления Сергей Сенько и начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко.

Участники проанализировали текущую инфраструктуру Багратионовска, Мамоново-2 и Нестерова и определили наиболее приемлемые решения по установке современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов, а также весогабаритных систем. Для обеспечения работы автомобильных пунктов пропуска дальнейшие мероприятия будут прорабатываться с участием таможенных органов в рамках «дорожных карт».

В регионе деятельности Калининградской областной таможни расположен 21 международный пункт пропуска. В настоящее время фактическое перемещение товаров, транспортных средств и физических лиц осуществляется через четыре автомобильных, четыре железнодорожных, один морской и один воздушный пункт.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше