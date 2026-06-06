Руководство ФТС определило места для досмотровых комплексов на границе с Польшей и Литвой

Цель визита — определить оптимальные места для установки инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на границе, а также провести совместную выездную рабочую встречу с представителями Минтранса России и ФГКУ «Росгранстрой».
Амельянович проверил работу на шести ключевых таможенных постах региона. Это автомобильные пункты пропуска на российско-польской границе — Багратионовск и Мамоново-2, на российско-литовской — Чернышевское, железнодорожный пункт Нестеров, а также морские порты Калининград и Балтийск.
В рабочем совещании приняли участие директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска Минтранса Михаил Кокаев, заместитель руководителя Росгранстроя Дмитрий Бойков, первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления Сергей Сенько и начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко.
Участники проанализировали текущую инфраструктуру Багратионовска, Мамоново-2 и Нестерова и определили наиболее приемлемые решения по установке современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов, а также весогабаритных систем. Для обеспечения работы автомобильных пунктов пропуска дальнейшие мероприятия будут прорабатываться с участием таможенных органов в рамках «дорожных карт».
В регионе деятельности Калининградской областной таможни расположен 21 международный пункт пропуска. В настоящее время фактическое перемещение товаров, транспортных средств и физических лиц осуществляется через четыре автомобильных, четыре железнодорожных, один морской и один воздушный пункт.