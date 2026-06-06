Курорт «Белая дюна» в Калининградской области получил 90 млрд инвестиций

Корпорация развития Калининградской области будет сопровождать инвесторов на всех этапах — от получения земли до ввода объектов в эксплуатацию. Как заявил Беспрозванных, власти рассчитывают, что «Белая дюна» станет современным и комфортным городом, который украсит Янтарный край.