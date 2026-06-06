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Курорт «Белая дюна» в Калининградской области получил 90 млрд инвестиций

Крупнейший курортный проект Калининградской области «Белая дюна» набирает обороты.

Источник: ИА Прибыль Ru

Крупнейший курортный проект Калининградской области «Белая дюна» набирает обороты. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашения с двумя девелоперами — «Самсон» и «Лидер Групп». Совокупный объём инвестиций превысил 90 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области.

«Самсон» направит 40 миллиардов рублей на строительство гостиничного комплекса на 3200 номеров и общественно-делового центра. Компания создаст 2200 рабочих мест. «Лидер Групп» вложит 50 миллиардов рублей в гостиницы на 3000 номеров и социальную инфраструктуру. Оба девелопера имеют опыт реализации крупных туристических проектов в других регионах России.

«Белая дюна» возводится по поручению президента. В 2026 году регион получил федеральное финансирование на строительство дорог, линий электропередачи и газовых сетей. На участке площадью 500 гектаров планируется построить новый город с населением 20−25 тысяч человек.

Корпорация развития Калининградской области будет сопровождать инвесторов на всех этапах — от получения земли до ввода объектов в эксплуатацию. Как заявил Беспрозванных, власти рассчитывают, что «Белая дюна» станет современным и комфортным городом, который украсит Янтарный край.