На ярмарке вакансий в Калининграде предложат зарплаты до 150 тысяч

В центре рейтинга — вакансия директора магазина-партнёра от «Агроторга» с зарплатой от 79 до 144 тысяч рублей. Также сотрудникам обещают медицинскую страховку, скидки в магазинах сети, медосмотр за счёт компании, подарки и компенсацию отдыха для детей.