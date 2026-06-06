На ярмарке вакансий в Калининграде предложат зарплаты до 150 тысяч

Время возможностей". Свои предложения представят более 60 ведущих предприятий региона, включая 10 образовательных учреждений. Сферы — от промышленности и ИТ до сельского хозяйства, строительства, транспорта и социальной защиты.
Кадровый центр региона подготовил топ-5 наиболее интересных вакансий.
Первое место занимает рабочая специальность. «Завод ЖБИ-2» ищет водителя автобетоносмесителя с зарплатой от 130 до 150 тысяч рублей и полным социальным пакетом.
На втором месте — сварщик контактной (прессовой) сварки от «Полихром». Зарплата — от 95 до 150 тысяч рублей. Компания предлагает сменный график, доставку корпоративным транспортом до работы, спецодежду и льготное питание.
В центре рейтинга — вакансия директора магазина-партнёра от «Агроторга» с зарплатой от 79 до 144 тысяч рублей. Также сотрудникам обещают медицинскую страховку, скидки в магазинах сети, медосмотр за счёт компании, подарки и компенсацию отдыха для детей.
Строительная компания «КПД Калининград» приглашает кровельщиков. Зарплата — 140 тысяч рублей.
Замыкает пятёрку предприятие химической промышленности «Экопэт» с вакансией мастера по ремонту оборудования. Зарплата — 112 тысяч рублей. Помимо этого, компания предоставляет ДМС, оплату занятий спортом и питания, а также служебный транспорт.
Ярмарка вакансий — хорошая возможность для соискателей встретиться с работодателями напрямую, узнать об условиях работы и пройти собеседование на месте.