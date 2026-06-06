Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон ушел на СВО

Больше 12 лет Олег Андерсон оказывает Донбассу всестороннюю поддержку. С 2014-го он начал собирать и доставлять туда гуманитарную помощь, а в 2022-м — ушел на фронт добровольцем. В зоне боевых действий сотрудник ЗСНО служил пулеметчиком в Первом армейском корпусе ДНР. После вернулся к работе в нижегородском парламенте и продолжил добровольческую деятельность. Спустя три года Андерсон решил вновь отправиться на СВО.