Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон ушел на СВО

Сотрудник аппарата Заксобрания Нижегородской области Олег Андерсон отправляется в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.
Больше 12 лет Олег Андерсон оказывает Донбассу всестороннюю поддержку. С 2014-го он начал собирать и доставлять туда гуманитарную помощь, а в 2022-м — ушел на фронт добровольцем. В зоне боевых действий сотрудник ЗСНО служил пулеметчиком в Первом армейском корпусе ДНР. После вернулся к работе в нижегородском парламенте и продолжил добровольческую деятельность. Спустя три года Андерсон решил вновь отправиться на СВО.
4 июня для Андерсона организовали торжественное собрание в честь отъезда. Ему вручили почетный знак «За служение людям».
«Мы требуем от тебя только одного — вернуться живым и здоровым. Мы очень ждём тебя в нашем коллективе», — сказал председатель Заксобрания Евгений Люлин.
Напомним, что Захар Прилепин объяснил свое возвращение с СВО накопившимися делами.