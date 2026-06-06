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Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон ушел на СВО

Более 12 лет он оказывает всестороннюю помощь Донбассу.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудник аппарата Заксобрания Нижегородской области Олег Андерсон отправляется в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Больше 12 лет Олег Андерсон оказывает Донбассу всестороннюю поддержку. С 2014-го он начал собирать и доставлять туда гуманитарную помощь, а в 2022-м — ушел на фронт добровольцем. В зоне боевых действий сотрудник ЗСНО служил пулеметчиком в Первом армейском корпусе ДНР. После вернулся к работе в нижегородском парламенте и продолжил добровольческую деятельность. Спустя три года Андерсон решил вновь отправиться на СВО.

4 июня для Андерсона организовали торжественное собрание в честь отъезда. Ему вручили почетный знак «За служение людям».

«Мы требуем от тебя только одного — вернуться живым и здоровым. Мы очень ждём тебя в нашем коллективе», — сказал председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Напомним, что Захар Прилепин объяснил свое возвращение с СВО накопившимися делами.

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