Росавиация рассказала о работе Пулково в условиях масштабной атаки БПЛА

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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