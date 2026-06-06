Рейсы в Анталью, Санкт-Петербург и Москву задерживаются в аэропорту Волгограда

В волгоградском аэропорту 6 июня 2026 года наблюдаются задержки рейсов. Это не связано с закрытием воздушного пространства в Волгограде: несмотря на объявленную ночью беспилотную опасность, в аэропорту ограничения не вводили. Серьезно опаздывает самолет в Анталью — почти на 10 часов. На час опаздывает рейс «Победы» в Москву, на три часа — рейс «России» в Санкт-Петербург.