CAS отклонил апелляцию Григоренко и подтвердил его дисквалификацию

27 августа Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что расследование Всемирного антидопингового агентства выявило наличие в пробе Григоренко нескольких запрещённых веществ. Образец был взят 12 марта 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА, за который тогда выступал спортсмен, и финским «Йокеритом». Решением федерации Григоренко также отстранили от работы на посту гендиректора «Сочи».