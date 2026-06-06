Красноярцев и жителей края предупреждают об опасностях купания на «диких» пляжах

Так, в прошлом году на водоемах края за лето утонули десять детей. 19 августа минувшего года при купании в реке Чулым в районе плотины в городе Назарово утонул мальчик. Ему было всего 17 лет, он не дожил до дня рождения чуть больше месяц. Он купался на несанкционированном пляже.