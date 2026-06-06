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Красноярцев и жителей края предупреждают об опасностях купания на «диких» пляжах

В запрещенных местах дно не обследовано водолазами, и в воде могут быть коряги или мусор.

С началом лета и жаркой погоды в краевом МЧС предупреждают об опасностях купания в запрещенных местах.

Так, в прошлом году на водоемах края за лето утонули десять детей. 19 августа минувшего года при купании в реке Чулым в районе плотины в городе Назарово утонул мальчик. Ему было всего 17 лет, он не дожил до дня рождения чуть больше месяц. Он купался на несанкционированном пляже.

19 июня с разницей в пять минут в городах Канск и Красноярск утонули двое подростков 14 и 15 лет. В Канске на реке Тарайка два друга решили освежиться. Один из них нырнул, хотя плавать он не умел. Аналогичный случай произошел и в Красноярске: несколько подростков купались в озере Паниковка, ныряли. 15-летний парень не умел плавать и утонул.

«В запрещенных местах дно не обследовано водолазами, и в воде могут быть коряги или мусор. Кроме того, на таких водоемах опасно холодное низовое течение, воронки. Но главное — отсутствие спасателей и медиков. В экстренной ситуации вам не смогут оперативно прийти на помощь. Также опасно купаться после употребления алкоголя», — предупреждают в МЧС.

В ведомстве напоминают, что детей и подростков на берегу нельзя оставлять без внимания. Трагедия может произойти за несколько минут. Отпускать ребенка купаться в компании сверстников или вообще одного не стоит. Дети в силу возраста еще не могут оценить все риски и правильно оказать помощь.

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