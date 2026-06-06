«Танго нужно танцевать вдвоем»: Кремль оценил отношения России с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что взаимодействие между странами должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». США, по словам представителя Кремля, пока этого не хотят.