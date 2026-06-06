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«Танго нужно танцевать вдвоем»: Кремль оценил отношения России с США

Песков: танго нужно танцевать вдвоем, США этого еще не хотят.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что взаимодействие между странами должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем». США, по словам представителя Кремля, пока этого не хотят.

Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений, подчеркнул Песков. Он отметил, что США по-прежнему увязывают все с урегулированием украинского конфликта.

«Сначала урегулирование на Украине — потом уже развитие отношений в области экономики, инвестиций, культуры и так далее», — сказал Песков, назвав этот подход ошибочным.

Как писал KP.RU, ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношения между РФ и США переживают сложный период, напоминающий эпоху холодной войны. Для их восстановления, по словам дипломата, потребуются значительные подвижнические усилия.

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