Опубликованы фото с выставки «Волшебная палитра» в Нижнем Новгороде

Живопись Хачатряна неотделима от армянской художественной традиции, однако вбирает в себя питерскую меланхолию и драматизм. Размышления художника о судьбе армянского народа отражаются, например, в картине «Геноцид», написанной в 2017 году. С развитием своего художественного стиля автор избавляется от большого количества деталей. Его работы, как эмоциональные всплески, с годами становятся более абстрактными. Это можно заметить в картинах «Танго», «Судьба художника» и «Солярис».