Опубликованы фото с выставки «Волшебная палитра» в Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 июня, в Нижегородском государственном художественном музее открывается персональная выставка Ашота Хачатряна «Волшебная палитра» (12+). В экспозиции представили более 60 произведений.
Работы армянского художника Ашота Хачатряна впервые показывают в Нижнем Новгороде. Самая ранняя картина среди них была сделана в 1979 году, а последние композиции написаны совсем недавно. Автор посвящает свое творчество двум важным для себя местам — родной Армении и Санкт-Петербургу, в котором он проживает уже более 30 лет.
Живопись Хачатряна неотделима от армянской художественной традиции, однако вбирает в себя питерскую меланхолию и драматизм. Размышления художника о судьбе армянского народа отражаются, например, в картине «Геноцид», написанной в 2017 году. С развитием своего художественного стиля автор избавляется от большого количества деталей. Его работы, как эмоциональные всплески, с годами становятся более абстрактными. Это можно заметить в картинах «Танго», «Судьба художника» и «Солярис».
Помимо философских произведений, на выставке также представлены пейзажи, натюрморты и портреты Хачатряна разных лет. Художник не раз обращается к образам Кавказских гор, питерской золотой осени и природы средней полосы России.
Выставка пройдет до 16 августа.
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