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В Пермь приедет министр образования Зимбабве

В состав африканской делегации также войдут учителя информатики и директор школы.

Источник: Комсомольская правда

8 июня в Пермь приедет делегация Зимбабве во главе с министром начального и общего образования Торерайи Мойо. В состав делегации также войдут учителя информатики и директор школы, сообщили в пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Делегация обсудит с вузом открытие в Зимбабве центра обучения русскому языку и курсов повышения квалификации учителей, основанных на практическом применении искусственного интеллекта и современных цифровых инструментов в образовании.

Также педагоги из Зимбабве побывают в театре оперы и балета, посетят детский сад «Эрудит», молодежный центр «Кристалл», школу № 55 и инженерную школу.