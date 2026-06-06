В Еврокомиссии подтвердили ужесточение правил выдачи виз россиянам

Еврокомиссия получила обращение от 11 стран Шенгенской зоны с предложением ужесточить визовые правила для граждан России. Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.
По его словам, соответствующее письмо также обсуждалось на встрече министров внутренних дел стран Евросоюза, которая прошла в Люксембурге.
— Могу подтвердить, что мы получили письмо от 11 государств Шенгенской зоны, — заявил Ламмерт на брифинге.
Представитель Еврокомиссии отметил, что в ответ на инициативу стран ЕК намерена предложить дополнительные ограничения для россиян при получении шенгенских виз, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что ряд европейских государств выступили за ужесточение визовых требований перед началом летнего туристического сезона. Среди подписавших документ названы страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия, которые не входят в состав Евросоюза.
Страны Шенгенской зоны выдали россиянам в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21 процент меньше в сравнении с показателями 2024 года. Наиболее активно шенгенские визы россиянам продолжают выдавать Италия, Греция и Франция.