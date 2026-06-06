Криминалист предупредил о способах похищения туристов РФ в рабство

Туристов могут обманом заманить в рабство, предложив экскурсию, поэтому нужно отправляться в какие-либо поездки за границей только с организатором от отеля. Об этом в беседе с aif.ru предупредил криминалист Михаил Игнатов.
«Выезжая за границу, будьте бдительны и не поддавайтесь ни на какие сомнительные предложения, на экскурсии в отдаленные места. Такие поездки должны проводиться только гидом от гостиницы или проверенными организаторами», — сказал Игнатов.
Специалист настоятельно рекомендует избегать совместных поездок к достопримечательностям с незнакомыми лицами, предлагающими подобные туристические услуги.
Ранее Игнатов сообщил, что пропавшая в Таиланде жительница Приморья могла попасть в сексуальное рабство.
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